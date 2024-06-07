Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач

Развитие восточного полигона железных дорог является одной из главных задач России, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого восточного полигона железных дорог», — сказал глава государства.

В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа его модернизации, напомнил Путин.

Он подчеркнул, что к 2030 году провозная способность восточного ж/д полигона должна вырасти до 210 млн т, а к 2032-му — до 270 млн т.

Ранее, 29 марта, Российские железные дороги начали реализацию III этапа развития Восточного полигона. В этот день РЖД и группа компаний Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генерального подряда на строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей Байкало-Амурской магистрали (БАМа), а также нового железнодорожного моста через реку Амур.

В декабре 2023 года Путин собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог, в ходе которого указал, что восточное направление РЖД крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, а загрузка гарантирована на годы вперед. С учетом перспектив нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, подчеркнул тогда российский лидер.

Восточный полигон железных дорог включает в себя объекты Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог: создаются не только крупные объекты, но и станции, вторые пути.

Новость дополняется.

Путин Владимир
экономика