Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач

«Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого восточного полигона железных дорог», — сказал глава государства.
В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа его модернизации, напомнил Путин.
Он подчеркнул, что к 2030 году провозная способность восточного ж/д полигона должна вырасти до 210 млн т, а к 2032-му — до 270 млн т.
Ранее, 29 марта, Российские железные дороги начали реализацию III этапа развития Восточного полигона. В этот день РЖД и группа компаний Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генерального подряда на строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей Байкало-Амурской магистрали (БАМа), а также нового железнодорожного моста через реку Амур.
В декабре 2023 года Путин собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог, в ходе которого указал, что восточное направление РЖД крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, а загрузка гарантирована на годы вперед. С учетом перспектив нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, подчеркнул тогда российский лидер.
Восточный полигон железных дорог включает в себя объекты Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог: создаются не только крупные объекты, но и станции, вторые пути.
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