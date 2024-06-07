Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач

В декабре 2023 года Путин собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог, в ходе которого указал, что восточное направление РЖД крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, а загрузка гарантирована на годы вперед. С учетом перспектив нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, подчеркнул тогда российский лидер.