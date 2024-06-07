Для нового курорта под Янтарным выбрали моноинвестора

Ранее крупный земельный массив на побережье рядом с Янтарным перевели под застройку для курорта «Белая дюна». Территорию общей площадью 489,1 гектара включили в границы посёлка Поваровка Зеленоградского округа. Там появится круглогодичный открытый бассейн, яхтенная марина, гостиницы на 10,5 тысячи номеров, санатории и центр реабилитации, гольф-поля и общественно-деловой квартал. Туристический поток в «Белую дюну» оценивают в 1,1 миллиона человек ежегодно.