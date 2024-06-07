Для нового курорта под Янтарным выбрали моноинвестора

На Петербургском международном экономическом форуме ООО «СЗ “Гольфстрим”» и Газпромбанк объявили о сотрудничестве. Стороны подписали соглашение вместе с врио губернатора Алексеем Беспрозванных и гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Работы по развитию курорта выполнят в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».
«Газпромбанк придаёт важное значение расширению финансирования отечественной туристической отрасли. <…> Благодаря новым возможностям, которые откроет финансирование банка, девелопер сможет построить масштабные объекты для повышения комфорта жителей и гостей северо-запада страны», — отметил заместитель председателя правления банка Алексей Белоус.
По данным сервиса Seldon.Basis, гендиректором ООО «СЗ “Гольфстрим”» является Светлана Литвинова. Она также руководит ещё девятью компаниями, среди которых ООО «Данлер», которому принадлежит форт № 7 в Калининграде, ООО «СЗ “Отрадное ресорт”», ООО «СЗ “Фаберже”», ООО «СЗ “Солнечный”» и другие.
Ранее крупный земельный массив на побережье рядом с Янтарным перевели под застройку для курорта «Белая дюна». Территорию общей площадью 489,1 гектара включили в границы посёлка Поваровка Зеленоградского округа. Там появится круглогодичный открытый бассейн, яхтенная марина, гостиницы на 10,5 тысячи номеров, санатории и центр реабилитации, гольф-поля и общественно-деловой квартал. Туристический поток в «Белую дюну» оценивают в 1,1 миллиона человек ежегодно.
Объём инвестиций составит около 440 миллиардов рублей. Значительную часть средств планируют привлечь за счёт инвесторов. Государство обеспечит инфраструктуру: железную дорогу, газопровод, электростанцию, водозабор, канализацию, берегозащиту, съезд с Приморского кольца и рекультивацию мусорного полигона.
В мае для нового курорта под Янтарным подготовили генеральный план. Работы планируют начать в первой половине 2025 года. Сейчас специалисты разрабатывают предпроектную документацию и мастер-план будущего курорта. Территорию будут застраивать в несколько этапов.