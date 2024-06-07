Зарплата в Калининградской области выросла на 6,9%

По итогам обследования в I квартале 2024 года численность рабочей силы составила 561,2 тысяч человек, в их числе 545,4 тысячи человек, или 97,2% рабочей силы были заняты в экономике и 15,8 тысячи человек (2,8%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Соответствующие данные приводит Калининградстат.