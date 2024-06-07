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Зарплата в Калининградской области выросла на 6,9%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области в марте 2024 года составила 59911,5 рубля, по сравнению с мартом 2023 года она увеличилась на 15,8%, по сравнению с февралем 2024 года — на 5,7%.

Источник: Freepik

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2024 года составила 106,9% к уровню марта 2023 года и 105,6% — к уровню февраля 2024 года.

По итогам обследования в I квартале 2024 года численность рабочей силы составила 561,2 тысяч человек, в их числе 545,4 тысячи человек, или 97,2% рабочей силы были заняты в экономике и 15,8 тысячи человек (2,8%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Соответствующие данные приводит Калининградстат.