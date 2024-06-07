В Казани завершается реконструкция Центрального стадиона. Там уложили новые дорожки, заменили кресла трибун, установили HD мониторы и отремонтировали фасад, сообщает пресс-служба мэрии города.
За полгода рабочие на стадионе выполнили гидроизоляцию трибун и установили новые кресла на 15 тысяч зрителей. Два основных зрительских экрана спортивного ядра заменили на светодиодные мониторы с разрешением HD.
Также установили новые входные двери. В общественных санузлах галерей смонтирована новая сантехника. Еще обновлены бетонные конструкции, усилены стены и балки в галереях, отремонтирована крыши и фасад здания, переустановлены инженерные и слаботочные сети, выполнены электромонтажные работы.
В настоящее время специалисты наносят разметку на легкоатлетические дорожки. Для проведения Игр БРИКС закупили новое оборудование: 20 копий, 13 дисков, 12 ядер, 14 молотов.
Напомним, в Казани на развитие физкультуры и спорта направят 8,3 миллиарда рублей.