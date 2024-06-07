«Вода Крыма» прощает пени должникам — условия

«В период с 05 июня по 31 августа ГУП РК “Вода Крыма” будет проводить акцию “Оплати долги — простим пени!”. Она доступна для абонентов — физических лиц. Вы можете принять участие в данной акции и получить возможность полностью погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без оплаты пеней», — говорится в сообщении.