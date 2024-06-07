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«Вода Крыма» прощает пени должникам — условия

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Предприятие «Вода Крыма» готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В период с 05 июня по 31 августа ГУП РК “Вода Крыма” будет проводить акцию “Оплати долги — простим пени!”. Она доступна для абонентов — физических лиц. Вы можете принять участие в данной акции и получить возможность полностью погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без оплаты пеней», — говорится в сообщении.

Чтобы предприятие простило начисленные пени, нужно сделать два шага. Первое — оплатить долги за услуги в полном объеме. Второе — в период с 5 июня по 31 августа 2024 года заполнить бланк участника акции в абонентской службе филиала.