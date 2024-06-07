Власти Петербурга подписали на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей

Еще одной технологией, которая немного приблизит петербуржцев к будущему, станет возможность оплатить поездку в общественном транспорте с помощью биометрии. Соответствующий контракт Северная столица заключила с Банком ВТБ. По словам губернатора Александра Беглова, город занимает лидирующую позицию среди регионов по цифровизации транспорта. Ведь автобусы, трамваи и троллейбусы оснащены системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. К слову, 99 процентов пассажиров уже оплачивают билет электронным способом. В продолжении темы добавим, что Смольный также заявил, что все турникеты метро начнут принимать банковские карты уже в начале июля этого года.