Власти Петербурга подписали на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей

За два дня Петербургского международного экономического форума городские власти подписали соглашений на общую сумму 1,227 триллиона рублей. К слову, до начала мероприятия городские власти заявили о намерении подписать более 50 контрактов на 600 миллиардов рублей. До конца ПМЭФ два с половиной дня, однако заявленную цифру стремительно преодолели. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Александр Беглов.
— Хочу поздравить с большим успехом нашего форума. Мы заключили соглашений на 1,227 триллиона рублей. Успех большой — не только у нас, но и у других регионов, — отметил Беглов.
К слову, объявленные на полях ПМЭФ проекты, которые начнут реализовывать в городе в обозримом будущем, впечатляют не только своей стоимостью, но и размахом.
Так, руководитель АО «Корпорация Туризм.рф», АО «Газпромбанк», организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и власти города подписали соглашение о строительстве всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» на берегу Финского залива. Туристический кластер займет площадь в 160 гектаров, на которых разместят общественные зоны, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для хранения и ремонта яхт, комплекс киностудии, бассейн, экстрим-парк, водные аттракционы, каток, а также школа яхтенного спорта и многое другое. Новая здравница, стоимость которой составит 800 миллиардов рублей, увеличит турпоток на 1,33 миллиона человек и создаст около семи тысяч новых рабочих мест.
Подписанный договор между властями Петербурга и АО «Синергия» положил начало строительству еще двух гигантских «кукурузин», которые вместе с «Лахта Центром» создадут единый архитектурный ансамбль на берегу Финского залива. Высота одного небоскреба составит 703 метра, второго — 555 метров. Власти города убеждены, что таким образом историческая окраина будет удачно преобразована в деловой район. Ожидается, что футуристические башни станут многофункциональными центрами мирового уровня.
Еще одной технологией, которая немного приблизит петербуржцев к будущему, станет возможность оплатить поездку в общественном транспорте с помощью биометрии. Соответствующий контракт Северная столица заключила с Банком ВТБ. По словам губернатора Александра Беглова, город занимает лидирующую позицию среди регионов по цифровизации транспорта. Ведь автобусы, трамваи и троллейбусы оснащены системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. К слову, 99 процентов пассажиров уже оплачивают билет электронным способом. В продолжении темы добавим, что Смольный также заявил, что все турникеты метро начнут принимать банковские карты уже в начале июля этого года.
Для заядлых автомобилистов также есть хорошие новости. Власти намерены оказать заметную поддержку «Автозаводу Санкт-Петербург», которая поможет нарастить объемы выпуска автомобиля XCITE. Реализация инвестиционного проекта позволит обновить производственный комплекс и развить модельный ряд этой линейки. К слову, на полях ПМЭФ представители предприятия представили модель кроссовера XCITE X-Cross 7, стоимостью 2,7 миллиона рублей.
Напомним, Петербургский международный экономический форум будет проходить в городе на Неве до 8 июня включительно. На дискуссионных площадках выступят представители почти из 140 стран и территорий. Основной темой мероприятия является «Формирование новых точек роста — основа многополярного мира».