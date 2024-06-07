В Крыму создадут интеллектуальную систему транспортного контроля за 4 млрд рублей

На территории Республики Крым создадут интеллектуальную систему контроля транспортной инфраструктуры. Соглашение о реализации проекта заключили ООО «Безопасные дороги Крыма» и банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Оно было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По предварительным данным, размер инвестиций составит 4 миллиарда рублей.
«Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги”, а поддержка государственных инициатив и важных для инфраструктуры региона проектов является одним из приоритетов нашей работы, — говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. — Благодаря реализации проекта будет совершенствоваться управление транспортными потоками в населенных пунктах, а также повысится безопасность всех участников дорожного движения».
Отметим, что предприятие «Безопасные дороги Крыма» сейчас реализует несколько проектов, которые позволят создать интеллектуальную систему контроля транспортной инфраструктуры в Крыму.
Так, в рамках первого проекта было заключено концессионное соглашение в лице Министерства транспорта Крыма с Советом министров республики. Оно касается создания и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить автоматические системы контроля нарушения ПДД.