В Крыму создадут интеллектуальную систему транспортного контроля за 4 млрд рублей

«Интеллектуальная транспортная система будет создана в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги”, а поддержка государственных инициатив и важных для инфраструктуры региона проектов является одним из приоритетов нашей работы, — говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. — Благодаря реализации проекта будет совершенствоваться управление транспортными потоками в населенных пунктах, а также повысится безопасность всех участников дорожного движения».