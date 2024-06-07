Цены на бензин и дизтопливо за неделю подросли в Воронежской области

За минувшую неделю в Воронежской области снова фиксировали рост цен на все виды бензина и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Воронежстата, опубликованные 6 июня.
Так, на 17 копеек подорожал бензин марки АИ-98. За литр автомобилистам придется выложить 69,51 рубля.
Бензин марки АИ-92 стоит на 14 копеек дороже, чем неделей ранее, а именно 51,54 рубля. А вот АИ-95 поднялся на 13 копеек и стоит 56,74 рубля.
Как и неделей ранее, меньше всего подорожало дизельное топливо. Цена повысилась на 7 копеек до 61,11 рубля.