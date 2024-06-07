Для воронежских семей расширят программу льготной ипотеки под 6 процентов

— Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие льготные условия будут действовать во всех регионах России. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы с 1 июля текущего года, — сказал Владимир Путин.