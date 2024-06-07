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Для воронежских семей расширят программу льготной ипотеки под 6 процентов

Займ можно будет оформить независимо от возраста детей.

В России расширят программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, 7 июня. Сейчас льготный кредит могут получить семьи с детьми в возрасте до 6 лет.

— Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие льготные условия будут действовать во всех регионах России. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы с 1 июля текущего года, — сказал Владимир Путин.

В феврале 2024-го в ходе Послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. Глава государства отметил, что задача состоит в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилфонд в стране системно обновлялся.

В пятницу, 7 июня, Совет директоров Банка России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года.

ипотека