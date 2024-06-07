В Крыму и Севастополе построят новые жилые объекты за 45 миллиардов рублей

В Крыму и Севастополе будут построены жилые объекты на общую сумму около 45 миллиардов рублей. Соглашения о строительстве с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками во время Санкт-Петербургского международного экономического форума подписал банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. В частности, меморандумы заключены с Группами компаний (ГК) «Монолит», «ИнтерСтрой» и «Севастопольстрой».
В частности, совместно с ГК «Монолит» РНКБ подписал меморандум о реализации одного из крупнейших инвестпроектов в Крыму — курортного комплекса «Золотые пески» в Евпатории. Так, на площади около 212 гектаров будут построены отельные комплексы на 4,5 тысячи номеров (3, 4 и 5 «звезд»). Они будут объединены 11-километровым променадом и пляжной линией, вдоль которой оборудуют велодорожку. Строительство семи таких комплексов из 17-ти профинансирует банк РНКБ. В рамках проектного финансирования по 214-ФЗ банк предоставит 30 миллиардов рублей.
ГК «Интерстрой» планирует построить жилой комплекс в Ялте на южнобережном шоссе. На площади в 40 тысяч «квадратов» будут размещаться объекты жилой и социальной инфраструктуры. Планируется, что проект будет полностью реализован в течение трех лет. Размер инвестиций от банка составит около 4,5 миллиарда рублей.
Кроме того, подписано соглашение между банком и ГК «Севастопольстрой» о строительстве второй очереди ЖК «Лайнер» в Алуште. Согласно проекту, на площади в 45,9 квадратных метров возведут апартаменты этажностью от 9 до 20. Кроме того, там построят паркинг и рестораны. Срок реализации проекта — 5 лет, банк предоставит финансирование на сумму около 10 миллиардов рублей.
«Крым — уникальный регион, где рынок недвижимости растет и развивается вне зависимости от экономических и геополитических факторов, — говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. — Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими застройщиками в регионах и мерам государственной поддержки, в том числе в рамках льготных ипотечных программ, тысячи семей могут приобрести квартиры в новых современных жилых комплексах».