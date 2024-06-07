В Крыму и Севастополе построят новые жилые объекты за 45 миллиардов рублей

В частности, совместно с ГК «Монолит» РНКБ подписал меморандум о реализации одного из крупнейших инвестпроектов в Крыму — курортного комплекса «Золотые пески» в Евпатории. Так, на площади около 212 гектаров будут построены отельные комплексы на 4,5 тысячи номеров (3, 4 и 5 «звезд»). Они будут объединены 11-километровым променадом и пляжной линией, вдоль которой оборудуют велодорожку. Строительство семи таких комплексов из 17-ти профинансирует банк РНКБ. В рамках проектного финансирования по 214-ФЗ банк предоставит 30 миллиардов рублей.