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В Крыму реализуют проект создания игорной зоны после окончания СВО

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, для активной бизнес-модели игорных зон требуется авиасообщение.

Проект создания игорной зоны в Крыму будет реализован после окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Безусловно, этот проект будет реализован, “крест” на нем не поставили», — цитирует спикера парламента республики РИА Новости Крым.

Константинов отметил, что для активной бизнес-модели игорных зон требуется авиасообщение, так как для клиентов подобных заведений важен фактор быстрого перемещения, «прилетели на выходные, провели время и улетели». Он добавил, что после окончания СВО регион ожидает настоящий инвестиционный бум по всем ключевым направлениям развития экономики.

Как ранее писала КП-Крым, по итогам года республика заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В настоящее время в Республике Крым реализуется более 1,4 тыс. инвестпроектов.