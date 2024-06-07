В Крыму реализуют проект создания игорной зоны после окончания СВО

Константинов отметил, что для активной бизнес-модели игорных зон требуется авиасообщение, так как для клиентов подобных заведений важен фактор быстрого перемещения, «прилетели на выходные, провели время и улетели». Он добавил, что после окончания СВО регион ожидает настоящий инвестиционный бум по всем ключевым направлениям развития экономики.