QazaqGaz и Газпром заключили договоры на транзит газа

Председатель правления «НК “QazaqGaz” Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана. Срок действия подписанных договоров составит 15 лет — до конца 2040 года. Об этом передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz.