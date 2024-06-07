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QazaqGaz и Газпром заключили договоры на транзит газа

Россия будет поставлять газ в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана.

Источник: Пресс-служба QazaqGaz

Председатель правления «НК “QazaqGaz” Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана. Срок действия подписанных договоров составит 15 лет — до конца 2040 года. Об этом передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz.

«Данные проекты позволят расширить транзитный потенциал газотранспортной системы Казахстана, увеличить экономическую выгоду для газовой отрасли Республики, внесут вклад в укрепление региональной энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

экономика