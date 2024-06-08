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Нацбанк Беларуси огласил курс доллара и курс евро на выходные 8 и 9 июня 2024

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, евро и российского рубля на 8 и 9 июня 2024, субботу и воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на выходные 8 и 9 июня 2024, субботу и воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1800 рубля, 1 евро — 3,4599 BYN, 100 российских рублей — 3,5869 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 7 июня 2024, пятницу, были аналогичными.

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