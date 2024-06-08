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Автомобильный туризм начнут развивать в Иркутской области

Будет создан проект «Национальный автомобильный маршрут».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В скором времени автомобильный туризм начнут развивать в Иркутской области. Недавно соглашение о взаимодействии подписали правительство Приангарья и Общенациональной ассоциацией Автомототуризма и караванинга. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном министерстве транспорта.

— Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Президент Ассоциации Сергей Лобарев договорились развивать автомобильный туризм на территории Приангарья, — добавляют в министерстве.

Перед запуском проекта, эксперты ассоциации проведут автоэкспедицию по Приангарью. После чего будет создан первый пробный проект «Национального автомобильного маршрута».

туризм и отдых