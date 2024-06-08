В скором времени автомобильный туризм начнут развивать в Иркутской области. Недавно соглашение о взаимодействии подписали правительство Приангарья и Общенациональной ассоциацией Автомототуризма и караванинга. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном министерстве транспорта.