В скором времени автомобильный туризм начнут развивать в Иркутской области. Недавно соглашение о взаимодействии подписали правительство Приангарья и Общенациональной ассоциацией Автомототуризма и караванинга. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном министерстве транспорта.
— Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Президент Ассоциации Сергей Лобарев договорились развивать автомобильный туризм на территории Приангарья, — добавляют в министерстве.
Перед запуском проекта, эксперты ассоциации проведут автоэкспедицию по Приангарью. После чего будет создан первый пробный проект «Национального автомобильного маршрута».