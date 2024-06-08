Что с водой в Крыму по итогам мая

«Кроме промышленности и сельского хозяйства у нас очень важная сфера — рекреация. Сюда накладывает ограничения экология. И сточная вода, которая сейчас очищается, к ней требования очень жесткие. Мы ее очищаем и потом будем сбрасывать в море. Хотя это огромный ресурс, который в других вододефицитных мировых регионах используется. Системный характер водопользования должен предусмотреть, как воду использовать всю во всех сферах, которые только есть», — поделился мнением эксперт.