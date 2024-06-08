Что с водой в Крыму по итогам мая

По словам Копачевского, общее наполнение водохранилищ Крыма к концу первой недели июня составляет более 77%. Помимо этого, есть водохранилища наливные, отметил он. И хотя притоки почти завершились в соответствии с сезоном — дождей практически нет, а все снега растаяли — говорить о том, что Крыму в целом угрожает вододефицит неправильно, сказал эксперт.
«За хозяйственно-бытовое водоснабжение беспокоиться до конца этого года и даже до конца следующего года не приходится».
Тем не менее предыдущие два года и динамика первого полугодия 2024-го говорит о том, притоки убывают, и сейчас Крым находится на переходе от водообильных лет к малообильным, заметил эксперт. А значит, учитывая имеющиеся объемы воды и прогнозируемое наполнение, можно говорить о возможной нехватке ресурса на перспективу для развития экономики, добавил он.
«Вода у нас используется не только для хозяйственно-бытового водоснабжения, а в экономике в целом: это промышленные нужды и сельскохозяйственные. Они значительно сокращались с 1991 года по 2014-й, потом особо не возобновлялись. И в данном случае у нас есть определенный дефицит воды именно для развития экономики, для сельского хозяйства в частности».
Его коллега, доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского» Илья Николенко уточняет, что на сегодняшний день в водохранилищах естественного стока в Крыму суммарно 194 млн кубометров воды.
Этот показатель сравним со среднемноголетним объемом наполнения (190 млн) по итогам наблюдения за сорок лет, сказал эксперт.
«Максимальный объем наполнения в этот период был в 1998 году — это почти 250 млн из 253 миллионов, то есть было 98%. А минимальный наблюдался в 1996-м — это 60 млн кубометров, полученных за май», — сказал Николенко.
Он отметил, что воду из некоторых водохранилищ весной приходилось сбрасывать, так как они были «наполнены почти под завязку». И указал не необходимость создания дополнительных перехватывающих водохранилищ. А также подумать о том, чтобы многократно использовать сточные воды после их очищения в разных отраслях хозяйства.
«Кроме промышленности и сельского хозяйства у нас очень важная сфера — рекреация. Сюда накладывает ограничения экология. И сточная вода, которая сейчас очищается, к ней требования очень жесткие. Мы ее очищаем и потом будем сбрасывать в море. Хотя это огромный ресурс, который в других вододефицитных мировых регионах используется. Системный характер водопользования должен предусмотреть, как воду использовать всю во всех сферах, которые только есть», — поделился мнением эксперт.
Эксперты также обращают внимание на климатические изменения, которые требует анализа и создания модели, от которой можно будет отталкиваться при принятии тех или иных решений в части обеспечения полуострова водой.
Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что реки республики испытывают дефицит воды.