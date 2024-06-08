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Опыт Северного Казахстана по строительству молочных ферм внедрят по всей стране

Минсельхоз планирует адаптировать программу для финансирования проектов по мясному животноводству, строительству тепличных комплексов, фруктохранилищ, рыбоводных хозяйств, рыбоперерабатывающих предприятий, племенных репродукторов в птицеводстве.

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. В Казахстане масштабируют опыт Северо-Казахстанской области по открытию молочно-товарных ферм, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

По строительству молочно-товарных ферм регион занимает лидирующие позиции — здесь действуют свыше 100 агроформирований с поголовьем 52 тысячи голов, в том числе 38 современных молочных комплексов.

«Только за последние 6 лет в Северо-Казахстанской области введено свыше 30 молочных ферм с поголовьем 16 тысяч коров и мощностью производства 81,8 тысячи тонн молока», — констатировали в ведомстве.

Проекты получили 39,5 миллиарда тенге инвестиций, отметили в Минсельхозе, добавив, что в регионе производится более 13% от всего объема выпускаемого в стране молока.

Опыт области, подчеркнули в Минсельхозе, по поручению президента решено тиражировать по всему Казахстану.

«В рамках масштабирования опыта области в 2023 году была начата реализация Программы по льготному кредитованию проектов в сфере АПК через поверенного агента», — добавили в министерстве.

Ее основные цели: импортозамещение, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и повышение доходов сельчан за счет создания постоянных рабочих мест, напомнили в ведомстве.

На реализацию программы, отметили в министерстве, в прошлом году было выделено 100 миллиардов тенге, средства были направлены на кредитование 65 молочно-товарных ферм производственной мощностью порядка 372 тысячи тонн молока в год.

«Согласно условиям программы, льготный кредит до 5 млрд тенге выдается под 2,5% годовых на срок до 10 лет. В 2024 году на реализацию Программы также предусмотрено 100 миллиардов тенге», — поделились в ведомстве.

Эти средства планируют вложить в реализацию 80 проектов. Только за прошлый год поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направлений по сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,2% до 7,4 миллиона голов, в том числе коров — на 13,4% до 4,2 миллиона голов.

«Рост производства молока составил 4,9%. Объем государственных субсидий для производителей молока в прошлом году по сравнению с 2021 годом вырос в 1,5 раза — с 23 до 35 миллиардов тенге», — добавили в Минсельхозе.

Программу, отметили в ведомстве, планируют масштабировать для финансирования проектов по мясному животноводству, строительству тепличных комплексов, фруктохранилищ, рыбоводных хозяйств, рыбоперерабатывающих предприятий, племенных репродукторов в птицеводстве и так далее.

сельское хозяйство