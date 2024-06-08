Опыт Северного Казахстана по строительству молочных ферм внедрят по всей стране

Эти средства планируют вложить в реализацию 80 проектов. Только за прошлый год поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направлений по сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,2% до 7,4 миллиона голов, в том числе коров — на 13,4% до 4,2 миллиона голов.