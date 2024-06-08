Опыт Северного Казахстана по строительству молочных ферм внедрят по всей стране

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. В Казахстане масштабируют опыт Северо-Казахстанской области по открытию молочно-товарных ферм, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства.
По строительству молочно-товарных ферм регион занимает лидирующие позиции — здесь действуют свыше 100 агроформирований с поголовьем 52 тысячи голов, в том числе 38 современных молочных комплексов.
«Только за последние 6 лет в Северо-Казахстанской области введено свыше 30 молочных ферм с поголовьем 16 тысяч коров и мощностью производства 81,8 тысячи тонн молока», — констатировали в ведомстве.
Проекты получили 39,5 миллиарда тенге инвестиций, отметили в Минсельхозе, добавив, что в регионе производится более 13% от всего объема выпускаемого в стране молока.
Опыт области, подчеркнули в Минсельхозе, по поручению президента решено тиражировать по всему Казахстану.
«В рамках масштабирования опыта области в 2023 году была начата реализация Программы по льготному кредитованию проектов в сфере АПК через поверенного агента», — добавили в министерстве.
Ее основные цели: импортозамещение, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и повышение доходов сельчан за счет создания постоянных рабочих мест, напомнили в ведомстве.
На реализацию программы, отметили в министерстве, в прошлом году было выделено 100 миллиардов тенге, средства были направлены на кредитование 65 молочно-товарных ферм производственной мощностью порядка 372 тысячи тонн молока в год.
«Согласно условиям программы, льготный кредит до 5 млрд тенге выдается под 2,5% годовых на срок до 10 лет. В 2024 году на реализацию Программы также предусмотрено 100 миллиардов тенге», — поделились в ведомстве.
Эти средства планируют вложить в реализацию 80 проектов. Только за прошлый год поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направлений по сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,2% до 7,4 миллиона голов, в том числе коров — на 13,4% до 4,2 миллиона голов.
«Рост производства молока составил 4,9%. Объем государственных субсидий для производителей молока в прошлом году по сравнению с 2021 годом вырос в 1,5 раза — с 23 до 35 миллиардов тенге», — добавили в Минсельхозе.
Программу, отметили в ведомстве, планируют масштабировать для финансирования проектов по мясному животноводству, строительству тепличных комплексов, фруктохранилищ, рыбоводных хозяйств, рыбоперерабатывающих предприятий, племенных репродукторов в птицеводстве и так далее.