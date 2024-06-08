Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске планируют строительство огромного ЖК на 35 тысяч жителей

Красноярский застройщик получит кредит в размере 100 миллиардов рублей на новый ЖК.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Красноярска планируется строительство нового жилого комплекса. Застройщик — местный, это группа компаний «Монолитхолдинг». На Петербургском международном экономическом форуме представители ГК подписали соглашение с одним из банков, согласно которому на реализацию проекта будет выделен кредит в размере 100 миллиардов рублей.

Планы поистине грандиозные: 142 гектара, где вырастут 58 многоэтажек. Общая площадь недвижимости — 800 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 35 тысяч человек. О наличии там инфраструктуры в планах не сообщается, но следует воспринимать, что должно быть отведено место под школу, садики, медучреждение — это требование градостроительного комплекса. И название будущему ЖК — «Юдинский».

строительство