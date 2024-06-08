В Красноярске планируют строительство огромного ЖК на 35 тысяч жителей

Планы поистине грандиозные: 142 гектара, где вырастут 58 многоэтажек. Общая площадь недвижимости — 800 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 35 тысяч человек. О наличии там инфраструктуры в планах не сообщается, но следует воспринимать, что должно быть отведено место под школу, садики, медучреждение — это требование градостроительного комплекса. И название будущему ЖК — «Юдинский».