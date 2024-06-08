На какие лекарства в Казахстане внедрят обязательную маркировку

В целом, в Казахстане наблюдается положительная динамика внедрения цифровой маркировки: официальный (выявленный) импорт обуви в Казахстан вырос с 39,5 млн пар в 2019 году до 54,5 млн пар в 2023 году. Практически на три года бизнесу был предоставлен переходный период для маркировки остатков обуви (с 1 ноября 2021 года по 1 июня 2024 года).