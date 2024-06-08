«Вайлдберриз» намеревается построить огромный складской комплекс в Приморье

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что интернет-торговля набирает обороты, и компания «Вайлдберриз» успешно осуществляет свои проекты не только в центральной части России, но и в Сибири, а теперь и в Приморском крае. Инвестиции в регион уже составили более 600 миллионов рублей. Ожидается, что новый складский комплекс будет оснащен передовыми системами автоматического учета и складирования, что позволит эффективно сортировать и распространять товары по всему краю и Дальнему Востоку.