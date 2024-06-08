«Вайлдберриз» намеревается построить огромный складской комплекс в Приморье

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Приморского края Олега Кожемяко и руководителя компании «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук, в ходе которой обсуждалось строительство инновационного складского комплекса в Надеждинском районе. Проект включает в себя возведение склада общей площадью 150 тысяч квадратных метров и является частью территории опережающего развития «Приморье». Сроки реализации проекта — до окончания 2026 года.
Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что интернет-торговля набирает обороты, и компания «Вайлдберриз» успешно осуществляет свои проекты не только в центральной части России, но и в Сибири, а теперь и в Приморском крае. Инвестиции в регион уже составили более 600 миллионов рублей. Ожидается, что новый складский комплекс будет оснащен передовыми системами автоматического учета и складирования, что позволит эффективно сортировать и распространять товары по всему краю и Дальнему Востоку.
Губернатор подчеркнул, что новый торговый центр принесет значительную пользу региону, создавая более 7 тысяч новых рабочих мест и открывая возможности для производства товаров и комплектующих непосредственно на месте, что снизит их стоимость. Кожемяко также выразил поддержку созданию учебного центра в рамках программы «Профессионалитет», связанного с логистикой, и отметил, что новый комплекс станет крупным налогоплательщиком для краевого бюджета.
На этой же неделе, как сообщал «АиФ — Приморье», было объявлено о планах по строительству фулфилмент-центра компании Ozon в Приморском крае. В рамках форума было заключено соглашение о сотрудничестве между Николаем Запрягаевым, руководителем КРДВ, и Сергеем Беляковым, представляющим интересы Ozon. Новый логистический комплекс площадью 85 тысяч квадратных метров обеспечит создание свыше 3,5 тысяч рабочих мест и разместится на земельном участке в 15 гектаров вблизи Владивостока, в пределах территории опережающего развития «Приморье».