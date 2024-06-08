В столице капитально отремонтировали 650 домов возле парков

За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок 650 домов, которые находятся вблизи столичных парков. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Дом с дымоходом
Здание по адресу: Таймырская улица, дом 8, корпус 1 капитально отремонтировали в 2023 году. Оно расположено в живописном месте вблизи большого Джамгаровского парка. Дом построен в 1960 году и является ярким примером типовой советской архитектуры. Он выделяется среди соседних зданий благодаря расположенному сбоку высокому дымоходу из красного кирпича. Украшает здание и венчающий карниз, протянутый по периметру. Два нижних этажа отделены от верхней части межэтажными поясами.
Специалисты тщательно спланировали обновление и использовали современные отечественные материалы и технологии. Особое внимание они уделили восстановлению кирпичного фасада: его промыли и нанесли антигрибковую защиту, также локально устранили дефекты кладки. Затем провели гидрофобизацию поверхности силиконовой эмульсией для надежной защиты стен от агрессивного воздействия осадков. Помимо этого, привели в порядок балконы, обновили покрытие цоколя и отремонтировали входные группы. В местах общего пользования старые окна заменены современными пакетами, а завершило ремонт обновление откосов, отливов и асфальтобетонной отмостки.
Белый фасад с синими нишами
В 2023 году привели в порядок еще одно здание. Оно находится на границе Бирюлевского дендропарка по адресу: Лебедянская улица, дом 22, корпус 1. Здание было построено в 1983-м по проекту типовой серии. Оно состоит из пяти секций, соединенных между собой нишами.
Здесь проведены работы по обновлению фасада с расчисткой и ремонтом штукатурного слоя, герметизацией швов современным строительным материалом. После этого специалисты обработали места намокания антисептическим раствором. По колористическому решению большую часть фасада окрасили в цвет «сигнальный белый», а боковые и фронтальные стены ниш приобрели бриллиантово-синий оттенок. В местах общего пользования заменили старые окна и отремонтировали входные группы.
Особое внимание уделено балконам: мастера восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку, балконные экраны и отливы. В завершение залили асфальтобетонную отмостку и привели в порядок плитку цоколя, откосы и подвальные помещения. Помимо этого, на крыше дома сделали новую стяжку, заменив рулонное покрытие, отремонтировали парапет. Внутри дома в рамках капремонта обновили сети электроснабжения и магистрали холодного и горячего водоснабжения.
Дом возле Лосиного Острова
Еще одним объектом около парка, где прошел капитальный ремонт, стало здание по адресу: Сахалинская улица, дом 5, корпус 1. Оно находится недалеко от Бабаевского пруда, который, в свою очередь, расположен в южной части национального парка «Лосиный Остров».
Девятиэтажный дом был построен в 1971 году по проекту типовой серии. Пластику его главных фасадов формируют вертикальные линии лоджий и горизонтальные линии балконных ограждений.
Специалисты заменили инженерные системы. Фасад, облицованный мелкоразмерной плиткой, обновили по передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Эта методика позволяет не только создать новый эстетический образ здания, но и сделать дом более энергоэффективным. Чтобы не доставлять неудобства жильцам, работы разделили на несколько этапов. Сначала промыли стены и исправили геометрию панелей. Затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, слои декоративной штукатурки и краски, привели в порядок межпанельные швы. После окраски фасад приобрел цвет «светлая слоновая кость».
После завершения основных работ установили современные стеклопакеты, отремонтировали внутренние и наружные откосы, обновили плитку цоколя. На лоджиях заменили экраны и уложили новое напольное покрытие, привели в порядок входные группы и сделали новую отмостку. Помимо этого, в рамках капитального ремонта заменили систему электроснабжения, магистрали центрального отопления и холодного водоснабжения.