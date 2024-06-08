В столице капитально отремонтировали 650 домов возле парков

Специалисты заменили инженерные системы. Фасад, облицованный мелкоразмерной плиткой, обновили по передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Эта методика позволяет не только создать новый эстетический образ здания, но и сделать дом более энергоэффективным. Чтобы не доставлять неудобства жильцам, работы разделили на несколько этапов. Сначала промыли стены и исправили геометрию панелей. Затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, слои декоративной штукатурки и краски, привели в порядок межпанельные швы. После окраски фасад приобрел цвет «светлая слоновая кость».