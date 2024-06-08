Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

«Китайскому бизнесу, как представляется, это тоже интересно. Им интересен весь российский Юг, в том числе Новороссия. Наши белорусские партнеры, которые производят много видов сельхозтехники и грузового транспорта, тоже интересуются нашими площадками. Поэтому нам важно добиться, чтобы инвесторы шаг за шагом заходили к нам. Мы к этому движемся», — подытожил Мурадов.