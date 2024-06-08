Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

«Мы уже добились серьезного прорыва в наших торгово-экономических отношениях, в межрегиональных и межмуниципальных связях с Белоруссией. Мы всегда к этому были открыты и сегодня добиваемся успехов на этом направлении. Также начинает проявляться позитивное движение к сотрудничеству с полуостровом со стороны Китая, Индии, арабских стран».
Он отметил, что перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС у Крыма будут расширяться. Но для их реализации необходима консолидация государств-членов этого объединения с целью эффективного противодействия незаконным западным санкциям и формирования независимой от доллара системы внешнеторговых расчетов.
Вице-премьер крымского правительства напомнил, что в республике созданы индустриальные парки в Феодосии и Джанкое. Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и связанные с ней трудности, существуют возможности для прихода в регион инвесторов и создания ими новых предприятий.
«Китайскому бизнесу, как представляется, это тоже интересно. Им интересен весь российский Юг, в том числе Новороссия. Наши белорусские партнеры, которые производят много видов сельхозтехники и грузового транспорта, тоже интересуются нашими площадками. Поэтому нам важно добиться, чтобы инвесторы шаг за шагом заходили к нам. Мы к этому движемся», — подытожил Мурадов.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.