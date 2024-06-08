Что будет с инфляцией в Казахстане

В основе принятого решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.
Условия и ожидания
«В текущих условиях мы продолжаем наблюдать снижение годовой инфляции в соответствии с прогнозами. Позитивным сигналом для нас является наметившееся замедление устойчивой части роста цен в марте-апреле. Однако в то же время вновь наблюдается рост инфляционных ожиданий. Это подтверждает необходимость продолжения дезинфляционной политики».
Эксперты считают, что нынешние денежно-кредитные условия будут способствовать дальнейшему охлаждению инфляционных процессов в стране с целью снижения и стабилизации инфляции до уровня 5% в среднесрочной перспективе.
В апреле годовой рост цен сложился на уровне 8,7%. Инфляция продовольственных товаров заметно снизилась и составила 6,3%. Рост цен на непродовольственные товары также замедляется, составив 7,6%. При этом инфляция платных услуг в годовом выражении ускорилась до 13,5% в результате повышения регулируемых тарифов ЖКУ.
«Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что соответствует средней исторической динамике. В условиях низкого роста цен на продовольственные товары показатели базовой и сезонно очищенной инфляции снижаются второй месяц подряд. Для нас крайне важно закрепить данный тренд».
Согласно опросам Национального банка, инфляционные ожидания казахстанцев в апреле выросли. Основными причинами, по мнению респондентов, являются изменение цен на продукты питания на фоне паводковой ситуации, а также продолжающаяся реформа цен на ЖКУ. Жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.
Динамика цен и влияние регуляторов «Как правило, решения по базовой ставке принимаются с учетом динамики инфляции, а также уровня экономического роста, рисков со стороны внутренних и внешних условий. Регулятор, изменяя базовую ставку, влияет на динамику цен главным образом через внутренний спрос. В то время как рычаги на предложение товаров и услуг в стране имеет правительство. Соответственно, весьма важна их совместная работа как в части охлаждения спроса через высокую базовую ставку (Нацбанк), так и насыщения внутреннего рынка товарами и услугами (правительство) для замедления инфляционных процессов в стране, что будет создавать условия для снижения базовой ставки и достижения устойчивого экономического роста» Старший аналитик Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.
Важно понимать, что высокая инфляция негативно сказывается на экономике любой страны и сигнализирует о дисбалансах в экономике. В Казахстане это высокая зависимость как от концентрации экспорта на энергоресурсах в части поступлений, так и импорта в части отсутствия альтернатив отечественного производства, и вытекающего из этого сопутствующего валютного риска.
«Инфляция непосредственно влияет на покупательскую способность, валютный курс, стоимость кредита, инвестиционную привлекательность
и т. д.Соответственно, без низкой инфляции не будет приемлемых долгосрочных процентных ставок, предсказуемости условий ведения бизнеса, которые критически важны для устойчивого темпа экономического роста. Последние три месяца подряд мы наблюдаем уверенное снижение месячной инфляции, которая в мае опустилась до 0,4% — минимального уровня за последние 33 месяца. Таким образом, месячный рост ИПЦ в стране замедлился до необходимого уровня (0,41%) для достижения таргетируемого уровня годовой инфляции в 5%. Соответственно, сохраняется пространство для дальнейшего снижения базовой ставки на ближайших заседаниях».
Прогнозы
Официальный прогноз по инфляции на этот год остался без изменений — это коридор в 7,5−9,5%. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 5,5−7,5%. При этом Нацбанк ожидает, что базовая инфляция будет складываться ниже уровня общей инфляции, формируясь на уровне 5% в 2025—2026 годах.
«Я хочу подчеркнуть, что мы фокусируем свое внимание на базовой инфляции, поскольку она не включает временные факторы, такие как реформы в сфере ценообразования цен на ЖКУ, и она позволяет более полно оценить устойчивые тенденции изменения общего уровня цен. Снижению инфляции будут способствовать умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий и дальнейшее улучшение ситуации с ростом цен во внешней среде и ожидаемой бюджетной консолидации».
Прогноз по росту экономики Казахстана по итогам 2024 года сохранен в пределах 3,5−4,5%. Деловая активность в этом году будет обеспечиваться за счет внутреннего спроса на фоне сохраняющегося фискального стимулирования, о чем свидетельствуют динамика сбора налогов и фактическая динамика ненефтяного дефицита бюджета. Что касается прогнозов на последующие годы, они нами были существенно пересмотрены.
«Мы считаем, что по итогам года ставка с высокой вероятностью будет ниже текущих значении. Инфляция продолжает снижаться, слабый рост экономики в 1-м квартале и высокий уровень реальной ставки дают предпосылки для смягчения ДКП. Однако в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет предпринимать резких снижений и будет чередовать незначительные снижения на 0,25% с сохранениями текущих уровней. Мы считаем, что текущие уровни будут сохранятся дольше, чем это предполагалось ранее. Индикаторами являются доходности по ГЦБ. Так, например, последнее размещение однолетних ГЦБ было с доходностью 12,59%, в начале мая аналогичная дюрация размещалась по 12,22%, а в апреле по 11,71%. Резкое повышение доходности сигнализирует об ожиданиях рынка о более долгом сохранении текущего уровня базовой ставки, чем это ожидалось в начале года».
При этом текущая динамика месячного показателя ИПЦ повышает вероятность достижения майского прогноза Национального банка по инфляции на 2024 год в 7,5%-9,5% ближе к ее нижнему коридору.
«В таком случае Нацбанк до конца года может несколько раз снизить базовую ставку. А ее конкретный уровень будет зависеть от того, насколько наблюдаемая инфляция будет лучше/хуже ее прогнозной траектории, а также баланса рисков на среднесрочном горизонте. Отметим, что ключевыми внутренними проинфляционными рисками в моменте выступают стимулирующая бюджетная политика и рост дефицита бюджета (т.е. Минфин дает экономике больше денег, чем забирает у нее), продолжающиеся реформы в сфере регулируемых услуг, потенциальное ослабление курса нацвалюты и стабильно высокие инфляционные ожидания в обществе».
Экономика Казахстана, согласно краткосрочному индексу экономической активности, за январь-апрель 2024 года выросла на 3,9%.
Ирина ЛЕДОВСКИХ.