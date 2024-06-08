Что будет с инфляцией в Казахстане

«Мы считаем, что по итогам года ставка с высокой вероятностью будет ниже текущих значении. Инфляция продолжает снижаться, слабый рост экономики в 1-м квартале и высокий уровень реальной ставки дают предпосылки для смягчения ДКП. Однако в краткосрочной перспективе Нацбанк не будет предпринимать резких снижений и будет чередовать незначительные снижения на 0,25% с сохранениями текущих уровней. Мы считаем, что текущие уровни будут сохранятся дольше, чем это предполагалось ранее. Индикаторами являются доходности по ГЦБ. Так, например, последнее размещение однолетних ГЦБ было с доходностью 12,59%, в начале мая аналогичная дюрация размещалась по 12,22%, а в апреле по 11,71%. Резкое повышение доходности сигнализирует об ожиданиях рынка о более долгом сохранении текущего уровня базовой ставки, чем это ожидалось в начале года».