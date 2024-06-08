За три месяца этого года узбекистанцы бесплатно получили медикаменты почти на шесть миллиардов сумов

Статистику безвозмездной помощи государства привел начальник управления АК «Дори-дармон» Сахиб Махмудов на брифинге, посвященном подведению итогов первого квартала 2024 года. Согласно его данным, медикаменты и товары медицинского назначения на сумму 5,73 миллиарда сумов бесплатно получили 14 категорий пациентов по 96 892 рецептам.