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За три месяца этого года узбекистанцы бесплатно получили медикаменты почти на шесть миллиардов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В первом квартале 2024 года жители Узбекистана бесплатно получили медицинские препараты на 5,73 миллиарда сумов. Эта возможность доступна 14 категориям пациентов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Статистику безвозмездной помощи государства привел начальник управления АК «Дори-дармон» Сахиб Махмудов на брифинге, посвященном подведению итогов первого квартала 2024 года. Согласно его данным, медикаменты и товары медицинского назначения на сумму 5,73 миллиарда сумов бесплатно получили 14 категорий пациентов по 96 892 рецептам.

К пациентам, которым государство оказывает безвозмездную помощь лекарственными средствами, относятся 14 категорий лиц:

  • Лица с онкологическими, туберкулезными, психическими и эндокринологическими заболеваниями, больные проказой, а также зараженные ЗППП.
  • Лица, перенесшие операции по протезированию клапанов сердца и трансплантации органов, получающие плановый гемодиализ.
  • Лица, нуждающиеся в уходе.
  • Лица с инвалидностью, пострадавшие в результате Великой Отечественной войны, участники трудового фронта.
  • Лица, участвовавшие в ликвидации катастрофы на чернобыльской АЭС, а также проходившие службу на ядерных полигонах и других радиационно-опасных объектах.
  • Участники боевых действий.

Напомним, что в Узбекистане планируют снижать стоимость лекарств за счет цифровизации отрасли.

медицина