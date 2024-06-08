За три месяца этого года узбекистанцы бесплатно получили медикаменты почти на шесть миллиардов сумов

Статистику безвозмездной помощи государства привел начальник управления АК «Дори-дармон» Сахиб Махмудов на брифинге, посвященном подведению итогов первого квартала 2024 года. Согласно его данным, медикаменты и товары медицинского назначения на сумму 5,73 миллиарда сумов бесплатно получили 14 категорий пациентов по 96 892 рецептам.
К пациентам, которым государство оказывает безвозмездную помощь лекарственными средствами, относятся 14 категорий лиц:
- Лица с онкологическими, туберкулезными, психическими и эндокринологическими заболеваниями, больные проказой, а также зараженные ЗППП.
- Лица, перенесшие операции по протезированию клапанов сердца и трансплантации органов, получающие плановый гемодиализ.
- Лица, нуждающиеся в уходе.
- Лица с инвалидностью, пострадавшие в результате Великой Отечественной войны, участники трудового фронта.
- Лица, участвовавшие в ликвидации катастрофы на чернобыльской АЭС, а также проходившие службу на ядерных полигонах и других радиационно-опасных объектах.
- Участники боевых действий.
Напомним, что в Узбекистане планируют снижать стоимость лекарств за счет цифровизации отрасли.