Более 540 километров новых дорог появится в Москве

«За прошедшие годы город сделал значительные шаги в развитии транспортной инфраструктуры. С 2010-го общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20 процентов, а это почти 1,2 тысячи километров новых дорог. Среди них наиболее масштабные проекты — Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона. В планах — построить еще 543 километра дорог для связи районов столицы с крупными городскими магистралями. Это повысит связность территорий внутри Москвы, создаст удобные подъезды к станциям рельсового транспорта, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть», — отметил Владимир Ефимов.