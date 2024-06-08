Товарооборот между Узбекистаном и Петербургом достиг полумиллиарда долларов

В рамках петербургского экономического форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В ходе встречи Беглов подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Петербургом и Узбекистаном вырос на 17,6% и достиг полумиллиарда долларов. Губернатор сообщил, что в ближайшее время планирует установить планку в миллиард долларов через наращивание двусторонней торговли. Отметим, что основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самарканд.
Беглов также отметил готовность петербургских компаний работать с узбекскими партнерами для городского благоустройства — строить автомагистрали, мосты, инженерные сооружения, реализовывать другие проекты..
«Мы с воодушевлением узнали о решении Шавката Мирзиеева назвать одну из улиц Ташкента в честь Санкт-Петербурга. Она станет символом наших дружественных отношений. В ближайшее время обсудим с властями Ташкента возможности ее благоустройства в петербургском стиле», — сказал Александр Беглов.
Стороны договорились провести этой осенью в Санкт-Петербурге совместный бизнес-форум, а также отметить в Северной столице День Ташкента.
Напомним, ранее мы сообщали, что одна из улиц Нового Ташкента будет носить название «Санкт-Петербург».