Товарооборот между Узбекистаном и Петербургом достиг полумиллиарда долларов

В ходе встречи Беглов подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Петербургом и Узбекистаном вырос на 17,6% и достиг полумиллиарда долларов. Губернатор сообщил, что в ближайшее время планирует установить планку в миллиард долларов через наращивание двусторонней торговли. Отметим, что основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самарканд.