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Товарооборот между Узбекистаном и Петербургом достиг полумиллиарда долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В прошлом году товарооборот между Санкт-Петербургом и Узбекистаном достиг полумиллиарда долларов. Губернатор города Александр Беглов планирует увеличить этот показатель до одного миллиарда, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В рамках петербургского экономического форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В ходе встречи Беглов подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Петербургом и Узбекистаном вырос на 17,6% и достиг полумиллиарда долларов. Губернатор сообщил, что в ближайшее время планирует установить планку в миллиард долларов через наращивание двусторонней торговли. Отметим, что основными партнерами Петербурга в Узбекистане являются Ташкент и Самарканд.

Беглов также отметил готовность петербургских компаний работать с узбекскими партнерами для городского благоустройства — строить автомагистрали, мосты, инженерные сооружения, реализовывать другие проекты..

«Мы с воодушевлением узнали о решении Шавката Мирзиеева назвать одну из улиц Ташкента в честь Санкт-Петербурга. Она станет символом наших дружественных отношений. В ближайшее время обсудим с властями Ташкента возможности ее благоустройства в петербургском стиле», — сказал Александр Беглов.

Стороны договорились провести этой осенью в Санкт-Петербурге совместный бизнес-форум, а также отметить в Северной столице День Ташкента.

Напомним, ранее мы сообщали, что одна из улиц Нового Ташкента будет носить название «Санкт-Петербург».

экономика