Краснодар заключил на ПМЭФ-2024 шесть инвестсоглашений на 5,5 млрд рублей

«У Краснодара — мощный потенциал, и это подтверждает интерес со стороны инвесторов. Промпарки, льготы для бизнеса, хороший, приятный климат. Это все то, что делает наш город крупным экономическим центром Юга России и всей страны», — написал в соцсетях Евгений Наумов.