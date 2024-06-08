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Краснодар заключил на ПМЭФ-2024 шесть инвестсоглашений на 5,5 млрд рублей

Делегация Краснодара заключила шесть инвестсоглашений на Петербургском международном экономическом форуме-2024.

Источник: Евгений Наумов

В копилке Краснодара по итогам ПМЭФ-2024 шесть проектов на 5,5 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем в 2023 году.

«У Краснодара — мощный потенциал, и это подтверждает интерес со стороны инвесторов. Промпарки, льготы для бизнеса, хороший, приятный климат. Это все то, что делает наш город крупным экономическим центром Юга России и всей страны», — написал в соцсетях Евгений Наумов.

Среди проектов — реконструкция завода по производству замороженных хлебобулочных изделий. Кроме этого, инвесторы вложат средства в обновление очистных сооружений в районе поселка Витаминкомбинат. Самым крупным проектом завод по производству газобетонных блоков автоклавного твердения, который планируют построить в индустриальном парке «Копанской».

Глава Краснодара посетил открытую студию «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме и ответил на вопросы «Комсомолки». Евгений Наумов рассказал о развитии побратимских связей между Краснодаром и городами зарубежья, о позиционировании в сфере туризма, о туристическом бренде кубанской столицы.