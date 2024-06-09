ПМЭФ-2024: подписаны соглашения о строительстве трех заводов под Новосибирском

В рамках форума так же было подписано соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству бытовой техники. Регион будет реализовывать новый инвестпроект вместе с фирмой «Миарит» и корпорацией «Стройбизнесгруппа». Холодильники и другая бытовая техника на новосибирском заводе будут выпускаться под брендом Leran. Общий объем инвестиций в новое производство оценивается в 2,9 млрд рублей. На заводе будет создано 200 рабочих мест..