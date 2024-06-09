ПМЭФ-2024: подписаны соглашения о строительстве трех заводов под Новосибирском

В Санкт-Петербурге завершил свою работу Петербургский международный экономический форум. Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андрей Травников заключила на ПМЭФ-2024 целый ряд важных соглашений. В частности подписаны соглашения о строительстве в регионе трех новых заводов.
В Новосибирской области построят завод по производству тротуарной плитки. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Травников, генеральный директор ООО «Завод тротуарной плитки “Поревит. Тюмень” Максим Передреев и генеральный директор ООО “Северный парк развитие” Александр Низовских. Документ предусматривает возведение завода на площадке создаваемой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ “Новосибирск”). Предполагаемый объем инвестиций — 1,97 млрд рублей. Новое предприятие позволит создать 137 рабочих мест. Завод по производству тротуарной плитки должен выйти на проектную мощность к 2028 году.
В рамках форума так же было подписано соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству бытовой техники. Регион будет реализовывать новый инвестпроект вместе с фирмой «Миарит» и корпорацией «Стройбизнесгруппа». Холодильники и другая бытовая техника на новосибирском заводе будут выпускаться под брендом Leran. Общий объем инвестиций в новое производство оценивается в 2,9 млрд рублей. На заводе будет создано 200 рабочих мест..
Еще одно соглашение связано с заводом по производству грузовиков. Этот масштабный инвестиционный проект будет реализовать компании «Тренд». Под производство будет выделен участок в Новосибирском районе площадью 17 га. Объем инвестиций составит 19,9 млрд рублей. Первая партия грузовиков должна быть выпущена в 2017 году. Предполагается, что на полную мощность предприятие выйдет к 2033 году. На заводе будет создано около 2 тысяч рабочих мест.