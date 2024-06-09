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Прикамский молкомбинат может производить до 3 тыс. тонн пармезана

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) может производить до 3 тыс. тонн сыра пармезан в год. Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор фабрики Сергей Хазов, на данный момент предприятие производит 300−400 тонн этого продукта.

Источник: AP 2023

Господин Хазов отметил, что объемы производства пармезана не увеличиваются из-за отсутствия достаточного спроса. «Можем делать до 3 тыс. тонн в год, но пока в нашей стране этот сыр прижился не у всех слоев населения», — пояснил руководитель предприятия.

Сергей Хазов подчеркнул также, что пармезан производится на базе ЮКМП уже более двух лет. При этом он распространяется не только в Пермском крае, но и в других регионах страны.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.