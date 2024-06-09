Прикамский молкомбинат может производить до 3 тыс. тонн пармезана

Господин Хазов отметил, что объемы производства пармезана не увеличиваются из-за отсутствия достаточного спроса. «Можем делать до 3 тыс. тонн в год, но пока в нашей стране этот сыр прижился не у всех слоев населения», — пояснил руководитель предприятия.
Сергей Хазов подчеркнул также, что пармезан производится на базе ЮКМП уже более двух лет. При этом он распространяется не только в Пермском крае, но и в других регионах страны.
Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.