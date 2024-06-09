Трамвайное движение закрыли на ЖБИ в Екатеринбурге

Трамваи пустят в 5:00 10 июня. Затем жителей микрорайона ждут еще два этапа перекрытий. С 00:00 15 июня до 05:00 17 июня и с 00:00 22 июня до 05:00 24 июня. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.