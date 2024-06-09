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Трамвайное движение закрыли на ЖБИ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на ЖБИ закрыли трамвайное движение в связи с ремонтом путей на улице Владимира Высоцкого.

«На Малышевском мосту рельсы трамвайные перекладывают, многие жители ЖБИ остались без транспорта», — рассказал порталу E1.RU местный житель.

Трамваи пустят в 5:00 10 июня. Затем жителей микрорайона ждут еще два этапа перекрытий. С 00:00 15 июня до 05:00 17 июня и с 00:00 22 июня до 05:00 24 июня. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

На время ремонтных работ трамваи № 8, 12, 13, 15, 23 изменят маршруты, а автомобильное движение будет организовано по одной полосе.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге на два месяца ограничат движение транспорта по улицам Энгельса и Локомобильной из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили в городской администрации.