Жителям Башкирии предложили заработок в почти полмиллиона за месяц

В Башкирии представили вакансии с самыми высокими заработными платами. Их опубликовал республиканский Интерактивный портал службы занятости населения.
Наиболее заманчивым предложением оказалась в городе Октябрьский, там приглашают на предприятие «Башкирэнерго» на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей четвертого разряда. Претендентам предлагается от 30 до 450 тысяч рублей в месяц.
Второе выгодное предложение поступило от «Октябрьского УБР» в том же городе. Здесь ищут инженера-технолога. Кандидату готовы каждый месяца платить до 298 700 рублей.
На третьем месте рейтинга расположилась вакансия техника в той же самой организации. Обещают зарплату до 251 700 рублей.