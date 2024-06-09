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Жителям Башкирии предложили заработок в почти полмиллиона за месяц

В Башкирии предлагают работу с зарплатой в 450 тыс. рублей.

В Башкирии представили вакансии с самыми высокими заработными платами. Их опубликовал республиканский Интерактивный портал службы занятости населения.

Наиболее заманчивым предложением оказалась в городе Октябрьский, там приглашают на предприятие «Башкирэнерго» на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей четвертого разряда. Претендентам предлагается от 30 до 450 тысяч рублей в месяц.

Второе выгодное предложение поступило от «Октябрьского УБР» в том же городе. Здесь ищут инженера-технолога. Кандидату готовы каждый месяца платить до 298 700 рублей.

На третьем месте рейтинга расположилась вакансия техника в той же самой организации. Обещают зарплату до 251 700 рублей.