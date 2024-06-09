Жителям Башкирии предложили заработок в почти полмиллиона за месяц

Наиболее заманчивым предложением оказалась в городе Октябрьский, там приглашают на предприятие «Башкирэнерго» на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей четвертого разряда. Претендентам предлагается от 30 до 450 тысяч рублей в месяц.