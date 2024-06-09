Казахстан достиг самообеспеченности по мясу — в республике празднуют День животноводов

«За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%. За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году. В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс. тонн мяса птицы в год».