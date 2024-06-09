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Казахстан достиг самообеспеченности по мясу — в республике празднуют День животноводов

Минсельхоз поздравил всех работников отрасли и привел некоторые цифры и показатели, которых удалось достичь в последние годы.

Источник: EL.kz

Животноводство является одной из главных отраслей АПК нашей страны, основой продовольственной безопасности и экономического процветания, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. На его долю приходится более 49% валовой продукции сельского хозяйства.

Данный показатель является ярким свидетельством стабильного развития отрасли.

«За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%. За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году. В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс. тонн мяса птицы в год».

отметили в ведомстве.

Продолжается работа по повышению генетического потенциала разводимых сельхозживотных. За счет усиления мер государственной поддержки удельный вес племенных животных превысил 12%.

Это важные шаги на пути к выполнению масштабной задачи, поставленной Главой государства — сделать Казахстан одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.

«День животноводов — праздник, который призван отметить заслуги тех, кто предан своему делу, тех, кто ежедневно своим значимым трудом вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса и экономики страны в целом. Пусть этот праздник будет наполнен гордостью за достигнутые результаты и верой в светлое будущее отрасли», — заключили в Минсельхозе.

экономика
праздники