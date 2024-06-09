Молдавская экономика находится в коллапсе

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Молдавская экономика находится в катастрофической ситуации. Об этом говорит экономист Михаил Пойсик.
Он утверждает, что молдавские предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью — аграрные и промышленные — разорились:
«Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдове, покидают ее вместе с семьями», — заявил собеседник.
Действующая власть в свою очередь создает информационный шум о том, что все хорошо. Но в действительности разрыв экономик Молдовы и других стран ЕС просто катастрофический.
«Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной», — заключил Пойсик.