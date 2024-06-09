В какой области Беларуси больше всего банкротов среди крупных предприятий

Банкротство госструктур или даже крупных частных предприятий — дело довольно редкое. Как правило, до такой стадии их стараются не доводить и направляют в санацию по закону «Об урегулировании неплатежеспособности».
Поэтому дела о реальном банкротстве госпредприятий и предприятий, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, а также сельскохозяйственных производителей находятся под особым контролем.
По статистике Верховного суда, на начало июня 10 из 36 таких дел о банкротстве рассматривались в Гомельской области. Среди фигурантов этих дел: Гомельский жировой комбинат, Светлогорский ДСК, Гомельский завод металлоконструкций, ООО «Амипак» и др.
В Беларуси банкротится компания, проигравшая суд производителю «Спутника V».
В топ-3 областей с наибольшим количеством банкротств крупных градообразующих предприятий — Могилевская и Брестская (по пять). А меньше всего крупных банкротств на 1 июня было в Минске и Гродненской области — всего по одному.
В целом за май текущего года в судах рассмотрено 140 дел о банкротстве. Это почти на 40% больше, чем было ровно полгода назад — по итогам ноября 2023-го.
Ранее в Верховном суде рассказали, что из всех судебных дел о банкротстве, рассмотренных в 2024 году, только в 2% фигурируют госпредприятия.