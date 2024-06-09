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В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии

Ее организация планируется с 2024/2025 учебного года в форме высшего образовательного учреждения.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют создать Международную академию кинематографии — эту и другие меры, направленные на дальнейшее развитие сферы и создание цикла фильмов, посвященных истории страны, предусматривает постановление президента РУз.

Документ также определяет Программу создания фильмов цикла «Живая история» в 2024—2027 годах, в соответствии с которой поставлены задачи:

отражение на научной основе древней истории, богатой культуры, исконных традиционных ценностей и гуманистических идеалов нашего народа;

объективное отображение жизненного пути великих государственных деятелей и полководцев, посвятивших себя борьбе за свободу и благополучие Родины;

отображение на высоком идейно-художественном уровне общественно-политических процессов, оставивших яркий след в нашей истории, научного и творческого наследия выдающихся ученых и мыслителей, поэтов и литераторов, джадидов-просветителей, деятелей искусств, их достойного вклада в развитие человеческой цивилизации.

Кроме того, будут созданы:

Национальная комиссия по развитию и поддержке кинематографии;

Национальный совет по содействию повышению идейно-художественного уровня фильмов.

Агентству кинематографии разрешено создавать фильмы в рамках Программы «Живая история» в сотрудничестве с узбекскими и зарубежными кинокомпаниями.

Для развития в стране сети кинотеатров субъектам предпринимательства на основе государственно-част­ного партнерства (ГЧП) безвозмездно выделяются земли несельскохозяйственного назначения для возведения в каждом районе (городе) кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов, в составе которых имеется не менее двух кинозалов вместимостью не менее 300 человек.

Дом кино переименовали во Дворец национального киноискусства Узбекистана. Он станет творческим центром для популяризации национальных и ретрофильмов, проведения вечеров и встреч представителей киноискусства.

«Министерства и ведомства, высшие образовательные учреждения не реже одного раза в квартал организуют во Дворце национального киноискусства Узбекистана культурные мероприятия, творческие встречи, экскурсии и привлекаются на договорной основе к просмотру фильмов», — говорится в документе.

При Центре развития национальной кинематографии Узбекистана появится школа по подготовке и переподготовке специалистов со средним специальным образованием для сферы кинематографии (киношкола).

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