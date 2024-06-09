В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии

Для развития в стране сети кинотеатров субъектам предпринимательства на основе государственно-част­ного партнерства (ГЧП) безвозмездно выделяются земли несельскохозяйственного назначения для возведения в каждом районе (городе) кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов, в составе которых имеется не менее двух кинозалов вместимостью не менее 300 человек.



Дом кино переименовали во Дворец национального киноискусства Узбекистана. Он станет творческим центром для популяризации национальных и ретрофильмов, проведения вечеров и встреч представителей киноискусства.