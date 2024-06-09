В Воронеже достроили новый терминал аэропорта

Новый терминал сияет стеклом, в котором отражается голубое небо. Внутри все оформлено в современном стиле, при этом дизайнеры сделали некие отсылы к Петровской эпохе (аэропорт носит имя Петра I). В декоре использованы элементы морского стиля (белый цвет, якоря, дерево) — как дань памяти, что Петр I начал в Воронеже строительство первых кораблей регулярного российского флота.