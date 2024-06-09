В Воронеже достроили новый терминал аэропорта

Губернатор Александр Гусев рассказал, когда в Воронеже откроется аэропорт. Новый терминал, наконец, достроили. Глава региона побывал там с экскурсией. Ростехнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
Здание отмывают, приводят в порядок после завершения строительных работ.
Новый терминал сияет стеклом, в котором отражается голубое небо. Внутри все оформлено в современном стиле, при этом дизайнеры сделали некие отсылы к Петровской эпохе (аэропорт носит имя Петра I). В декоре использованы элементы морского стиля (белый цвет, якоря, дерево) — как дань памяти, что Петр I начал в Воронеже строительство первых кораблей регулярного российского флота.
— Прошу воронежцев проявить терпение. Знаю, как сложно планировать поездки при отсутствии авиасообщения почти во всем Черноземье. Но как только небо станет безопасным для авиационных перевозок, аэропорт откроется, — подчеркнул Александр Гусев.