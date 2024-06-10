Краевые власти утвердили высотную и среднеэтажную застройку для микрорайона ДКЖ

Согласно документу, подписанному губернатором Дмитрием Махониным, для комплексного развития микрорайона ДКЖ устанавливается ряд основных видов разрешенного использования. Среди них — многоэтажная жилая (высотная) застройка, среднеэтажная жилая застройка. Также среди видов разрешенного использования для этой площадки фигурируют такие виды, как обслуживание жилой застройки, хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, здравоохранение, развлекательные мероприятия, школьное, начальное и среднее общее образование, общественное питание и прочее.
Право комплексного развития микрорайона ДКЖ в апреле выиграла столичная ГК «Кортрос». Территория реновации площадью 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Компания возведет 230 тыс. кв. м недвижимости, социальные, инфраструктурные, коммерческие и прочие объекты. Проект комплексного развития территории рассчитан на восемь лет, в жилищное строительство инвестор вложит более 25 млрд руб. Девелопер собирается создать в новом микрорайоне единую цифровую среду с различными сервисами для жителей.
Проект договора о комплексном развитии микрорайона ДКЖ в целом не ограничивал этажность зданий в микрорайоне, за исключением некоторых зон. Как сообщил «Ъ-Прикамье» недавно гендиректор группы «Кортрос» Станислав Киселев, в новом квартале девелопер планирует построить 105-метровую башню. Здание будет высотной доминантой микрорайона.