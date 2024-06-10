Краевые власти утвердили высотную и среднеэтажную застройку для микрорайона ДКЖ

Право комплексного развития микрорайона ДКЖ в апреле выиграла столичная ГК «Кортрос». Территория реновации площадью 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Компания возведет 230 тыс. кв. м недвижимости, социальные, инфраструктурные, коммерческие и прочие объекты. Проект комплексного развития территории рассчитан на восемь лет, в жилищное строительство инвестор вложит более 25 млрд руб. Девелопер собирается создать в новом микрорайоне единую цифровую среду с различными сервисами для жителей.