Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 июня

— ч/с: Геологов, 1−26; Заводская, 1−19; Челябинская, 26−38 — с 13.00 до 15.00;

— ч/с: Карпинского, 51−112; Адлерская, 2, 4; пер. Карьерный, 1−9; Златоустовская, 65−72; пер. Шиферный, 3; Плужная, 56 — с 08.00 до 17.00;

— ч/с: Согра; пер. Согра; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Вологодская; пер. Ласковый; пер. Родной; пер. Межозерный; Заманиха; 1-й Бульвар; 2-й Бульвар; 3-й Бульвар — с 09.00 до 18.00.