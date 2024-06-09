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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 июня

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 10 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Героев Танкограда, 42; Каслинская, 23 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии: ъ.

— Бр. Кашириных, 112, 114, 114-А, 114-Б, 114-В, 116, 116-А; 40-летия Победы, 38-Г, 40, 40-А; ч/с: пер. Депутатский, 20−29; Джамбула, 21−28; Ижевская, 51−64; Коммунальная, 57−67; Неглинная, 115−176; Развития, 1−25; Северо-Крымская, 138; Чайковского, 135−173 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Комсомольский пр, 23-В-27-Б; Северо-Крымская, 54−66; пер. Электролитный, 24−64; Вострецова, 58−64; Расковой, 13-А; Тихвинская, 1−13; Индивидуальная, 1−28; 2-я Индивидуальная, 3−60 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение водоснабжения:

— Ш. Руставели, 25, 25-А, 27, 27-А; Гражданская, 4, 4-А; Ю. Бульвар, 28 — с 09.00 до 20.00.

Отключение газоснабжения:

— Гагарина, 47 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Цимлянская, 12−38; Василевского, 65−69; Магнитогорская, 21−75; Туруханская, 24−30 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Ш. Металлургов, 53-А (подъезды 1−6); Комаровского, 9 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Челябинская, 22; Блюхера, 5-А — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Геологов, 1−26; Заводская, 1−19; Челябинская, 26−38 — с 13.00 до 15.00;
 — ч/с: Карпинского, 51−112; Адлерская, 2, 4; пер. Карьерный, 1−9; Златоустовская, 65−72; пер. Шиферный, 3; Плужная, 56 — с 08.00 до 17.00;
 — ч/с: Согра; пер. Согра; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Вологодская; пер. Ласковый; пер. Родной; пер. Межозерный; Заманиха; 1-й Бульвар; 2-й Бульвар; 3-й Бульвар — с 09.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— Октябрьская, 5, 7, 11; Главная, 24 — с 08.30 до 14.00;
 — Южноуральская, 12, 16 — с 13.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— п. Шершни — с 08.00 до 18.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ

Плановые работы не проводятся.

ЖКХ