Белорусы выберут грузовую и пассажирскую технику для присвоения Знака качества

В Беларуси открыли голосование за присвоение Знака качества грузовой и пассажирской технике. Для этого выбрать победителей необходимо в соответствующей номинации в специальном разделе сайта Госкомитета по стандартизации «Продукция и услуги Республики Беларусь».
Всего же голосование проходит в трех номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения и продукция производственно-технического назначения. В общем белорусы могут выбирать из 660 видов товаров 217 организаций из семи регионов.
При голосовании следует учитывать информационную выразительность, гармоничность, рациональную форму, совершенство исполнения и оформления представленного продукта или товара.
Например, грузовую и пассажирскую технику представили в разделе с продукцией производственно-технического назначения: автобусы, автоцистерны, пожарная автолестница, легковой BelGee X50, полуприцеп «Купала», самосвалы и седельные тягачи, трактор BELARUS
Кроме того, в этом разделе — автомобильные шины, различная полимерная продукция, медицинские мониторы, электроды, электродвигатели, микросхемы, моторное масло и даже незамерзающее дизельное топливо от «Нафтана» и д.р.
Напомним, прошедшей зимой президентом Беларуси Александром Лукашенко был учрежден Государственный знак качества.