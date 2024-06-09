Челябинские троллейбусы № 5 и 17 временно изменят трассу движения

На время проведения работ троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам. Так, № 5 направят по маршруту троллейбуса № 16 — от АМЗ до ЖБИ; № 17 — от улицы Молдавская до ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина.