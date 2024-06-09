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Челябинские троллейбусы № 5 и 17 временно изменят трассу движения

Челябинские троллейбусы № 5 и 17 временно изменят трассу движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 10 июня до утра 12 июля будет проходить модернизация контактной сети по улице Свободы — от проспекта Ленина до привокзальной площади.

На время проведения работ троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам. Так, № 5 направят по маршруту троллейбуса № 16 — от АМЗ до ЖБИ; № 17 — от улицы Молдавская до ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина.

Ранее транспортники сообщали, что троллейбус № 5 временно будет отменен.

Горожанам предлагают пользоваться автобусами № 1, 14, 18, 64, 90С, 125 и 483, для экономии приобретать пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.