«Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Ранее, 5 февраля, Михеев рассказал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, отметил тогда он. Кроме того, 6 февраля глава госкомпании рассказал, что новые российские образцы оружия и военной техники в 2024 году получат разрешения на экспорт.