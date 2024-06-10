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Выплаты за переезд в село хотят увеличить в Казахстане

Специалисты, которые переезжают в сельскую местность из городов, получают определенные выплаты и даже льготные займы. Насколько хотят увеличить предлагаемые суммы денег, читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Программа по поддержке специалистов, отправляющихся в сельскую местность, действует в Казахстане с 2009 года.

Чтобы их поддержать при переезде, государство обеспечивает казахстанцам:

  • выплаты (подъемное пособие) — более 300 тыс. тенге;
  • жилищный кредит — ставка составит 0,01%.

6 июня на портале «Открытые НПА» был опубликован проект о внесений изменений в приказ министра национальной экономики РК, касающихся данной программы.

Суммы увеличат

Согласно проекту, подъемное пособие для соцподдержки врачей, педагогов, работников соцобеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса (АПК), госслужащим аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов составит 100 МРП — 369 200 тенге на 2024 год.

Также изменятся и условия по выдаче жилищного кредита. Так, предельная сумма займа будет зависеть от населенного пункта:

  • в административных центрах районов — можно будет получить до 2 500 МРП (9 230 000 тенге);
  • в сельских населенных пунктах — максимальная сумма составит до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Кто может стать участником программы

Подобную поддержку за переезд в сельскую местность могут получить казахстанцы, которые соответствуют определенным условиям:

  • не имеют непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии просрочки за последние два года более 90 календарных дней;
  • являются специалистами, соответствующими отдельному перечню востребованных специальностей на момент подачи заявления (списки публикуют местные акиматы);
  • не имеют жилья (включая членов семьи участникам) в течение последних двух лет со дня подачи заявления в районе (городе областного значения), к которому относится населенный пункт, куда прибывает специалист.

И если казахстанцы соответствуют этим требованиям, то они могут получить выплаты и льготный жилищный кредит в качестве поддержки при переезде в малые населенные пункты.

экономика
занятость