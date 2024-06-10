В Госдуме нашли решение проблемы с долгостроями

Также вносится предложение об аренде участков без торгов при готовности объекта на 90% на срок до года, чтобы застройщик мог завершить строительство. Эта инициатива направлена на решение давних проблем с недостроенными объектами, которые портят облик городов и создают опасность для жителей. Один из авторов законопроекта Анатолий Выборный подчеркнул важность улучшения качества жизни и устранения проблем с долгостроями.