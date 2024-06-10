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В Башкирии в этом году построят еще 13 газовых автозаправок

Их общее число достигнет 64.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии за первые четыре месяца этого года объём потребления природного газа достиг 15 миллионов кубических метров. При этом отмечается снижение потребления газомоторного топлива. К концу этого года общий показатель потребления природного газа, по прогнозам, должен составить 45 миллионов кубических метров, что на 8,5 процента ниже прошлогоднего уровня.

— Существующих темпов переоборудования транспорта недостаточно для поддержания необходимого уровня загрузки станций, — отметил заместитель руководителя регионального кабмина Александр Шельдяев, курирующий промышленность, энергетику и инновации.

По словам г-на Шельдяева, для увеличения загрузки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций до конца года планируется перевести на газомоторное топливо 2,2 тысячи транспортных средств, в том числе коммунальную и сельскохозяйственную технику.

— Кроме того, дополнительно приобретём 200 единиц транспорта на газомоторном топливе, в том числе 160 пассажирских автобусов большого класса, — добавил Александр Шельдяев.

В этом году на территории Башкирии начнется строительство новых газонаполнительных станций — планируется возвести 13 газовых заправок, а их общее число достигнет 64.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предметно обсудить перевод автотранспорта на газомоторное топливо.

— Считаю, что эта работа ведётся недостаточно активно, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Нужно изучить ситуацию в наших городах и районах и, в случае необходимости, помочь в модернизации технического парка. Это экономически выгодно.

экономика
топливо