В Башкирии в этом году построят еще 13 газовых автозаправок

В Башкирии за первые четыре месяца этого года объём потребления природного газа достиг 15 миллионов кубических метров. При этом отмечается снижение потребления газомоторного топлива. К концу этого года общий показатель потребления природного газа, по прогнозам, должен составить 45 миллионов кубических метров, что на 8,5 процента ниже прошлогоднего уровня.