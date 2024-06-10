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В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе в конце июня региональное отделение фонда «Защитники Отечества» проведет ярмарку вакансий для ветеранов СВО с учетом всех пожеланий соискателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.

«В конце июня запланировано большое мероприятие совместно с министерством труда и социальной защиты Крыма и центром занятости — ярмарка вакансий, на которую будут приглашены работодатели, востребованные участниками СВО», — сообщил Трегуб.

Участникам СВО, которые хотят найти работу, необходимо связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу, и в каком регионе республики.

«Главное — заявить о себе и о своем желании. И мы обязательно вас пригласим, и пригласим того работодателя, который сможет удовлетворить запрос», — сказал Трегуб.

По его словам, госфонд сегодня ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, переобучению, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.

В конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.

Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев», о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

Основные требования для участия в новой кадровой программе — это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда «Защитники Отечества» реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.

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