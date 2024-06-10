В Симферополе пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

«В конце июня запланировано большое мероприятие совместно с министерством труда и социальной защиты Крыма и центром занятости — ярмарка вакансий, на которую будут приглашены работодатели, востребованные участниками СВО», — сообщил Трегуб.
Участникам СВО, которые хотят найти работу, необходимо связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу, и в каком регионе республики.
«Главное — заявить о себе и о своем желании. И мы обязательно вас пригласим, и пригласим того работодателя, который сможет удовлетворить запрос», — сказал Трегуб.
По его словам, госфонд сегодня ведет большую работу по трудоустройству инвалидов СВО, переобучению, есть программы по обучению инвалидов, в частности, речь идет о работе, связанной с IT-технологиями.
В конце марта в Крыму стартовал второй набор на курс обучения для демобилизованных бойцов, которые хотят проводить Уроки мужества в учебных заведениях.
Также с 1 марта ветераны специальной операции могут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев», о чем заявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
Основные требования для участия в новой кадровой программе — это наличие высшего образования, отсутствие судимости, быть ветераном боевых действий и иметь опыт управления. Собранные пакеты документов и лучшие эссе, загруженные на портал, далее будет отбирать специальная комиссия.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов оценил программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года. Как сообщалось, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования совместно с крымским филиалом Фонда «Защитники Отечества» реализуется программа обучения для участников спецоперации. После завершения программы участники СВО получают дипломы и могут преподавать в учебных заведениях.