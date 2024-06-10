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Свердловские отделения Почты России переходят на самообслуживание

Почта России открывает первые зоны самообслуживания в своих свердловских отделениях. Пока они появились в 25 точках, из них 12 — в Екатеринбурге.

Источник: Агентство «Москва»

В столице Урала это отделения 620141 (ул. Бебеля, 164), 620014 (ул. Попова, 7), 620109 (ул. Красноуральская, 27, к1), 620103 (ул. Окружная, 8), 620092 (ул. Сыромолотова, 28а), 620041 (ул. Красина, 7), 620027 (ул. Мельковская, 2б), 620028 (Верх-Исетский бульвар, 25), 620026 (ул. Декабристов, 16−18), 620143 (ул. Индустрии, 26), 620066 (ул. Студенческая, 2) и 620042 (ул. Уральских Рабочих, 62). В перспективе количество таких отделений будет расти.

Как сообщает пресс-служба Почты России, в зонах самообслуживания можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Это позволит избежать ожидания услуги и сократить время пребывания на почте. Планируется, что, благодаря зонам самообслуживания, время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1−2 минут.

В компании отмечают, что сейчас у каждого есть возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании. Можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займет несколько минут.