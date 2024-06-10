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Из-за засухи на Дону грозит гибель 30% урожая

Дождей нет больше двух месяцев.

Продолжительная засуха в Ростовской области может привести к потере 30% урожая в регионе. Такой прогноз дал губернатор Василий Голубев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

— Я прогнозы, может быть, точные не буду строить, но, по моей оценке, с учетом общения с селянами, я вижу потери порядка 30% урожая, — сказал Голубев.

Дождей в регионе нет уже более двух месяцев, рассказал губернатор журналистам. На прошлой неделе Голубев ввел режим повышенной готовности, но он не исключает, что понадобится режим ЧС.

сельское хозяйство