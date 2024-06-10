Росреестр рассказал, как признать садовый дом жилым для его газификации

Специалисты Росреестра и Роскадастра рассказали, как признать садовый дом жилым для дальнейшей его газификации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Они напоминают, что при соблюдении определенных условий газовые сети можно провести до границ участка бесплатно. Новые нормы упростили порядок газификации садоводческих некоммерческих товариществ, сделав ее более доступной.
«Ключевые условия для газификации в СНТ: расположение в границах уже газифицированного населенного пункта или планируемого к газификации; газификация СНТ не распространяется на территории, предназначенные для огородничества; у заявителей должны быть оформлены права собственности на садовые земельные участки и расположенные на них жилые дома», — перечисляют специалисты.
Они подчеркивают, что садовые дома, предназначенные для сезонного пребывания и не являющиеся жилыми домами, газификации не подлежат. «Поэтому в настоящий момент у многих южноуральских садоводов, планирующих в дальнейшем газифицировать дом в СНТ, возникают вопросы, можно ли признать садовый дом жилым и как это сделать? Действительно, садовый дом может быть признан жилым, а жилой — садовым. Раньше перевести садовый дом в жилой можно было только в судебном порядке. Сейчас процедура упрощена», — говорят в Росреестре.
Для того, чтобы признать садовый дом жилым, а жилой — садовым, собственнику нужно представить в орган местного самоуправления через МФЦ пакет документов. Он включает в себя заявление о признании садового дома жилым, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и заключение по обследованию технического состояния объекта, нотариальное согласие третьих лиц (если дом обременен правами третьих лиц) на признание садового дома жилым.