Росреестр рассказал, как признать садовый дом жилым для его газификации

Они подчеркивают, что садовые дома, предназначенные для сезонного пребывания и не являющиеся жилыми домами, газификации не подлежат. «Поэтому в настоящий момент у многих южноуральских садоводов, планирующих в дальнейшем газифицировать дом в СНТ, возникают вопросы, можно ли признать садовый дом жилым и как это сделать? Действительно, садовый дом может быть признан жилым, а жилой — садовым. Раньше перевести садовый дом в жилой можно было только в судебном порядке. Сейчас процедура упрощена», — говорят в Росреестре.