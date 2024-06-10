Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске для строительства дороги в Боготольском уже снесли 14 домов и 36 гаражей (видео)

В красноярской Николаевке продолжается выкуп земельных участков и снос домов для строительства будущей дороги в переулке Боготольский.

Источник: РИА "Новости"

В красноярской Николаевке продолжается выкуп земельных участков и снос домов для строительства будущей дороги в переулке Боготольский. Об этом сообщили в департаменте градостроительства мэрии и поделились кадрами с места работ.

Всего под изъятие попадает 49 земельных участков, на них расположены 36 гаражей, 20 домов и подстанция.

В настоящее время снесено 14 домов и 36 гаражей, на их месте оборудовали временную парковку.

«В ближайшее время разберут еще три дома. После этого на территории останется три дома. Их снесут после судебных решений, когда собственники получат денежные компенсации», — рассказали в департаменте.

Реконструкция переулка Боготольский начнется в 2025 году. Автодорога соединит улицы Копылова и Новосибирскую. Ее протяженность составит 677 метров, число полос увеличится до 3−4, появятся полноценные тротуары, 3 светофора и 2 остановки. Также укрепят подпорную стену, расположенную на съезде с Копылова.

Напомним, в границах земельного участка, отведенного под строительство дороги, расположены памятники археологического наследия федерального значения «Афонтова гора — I». Часть археологических работ выполнили в 2022 году, оставшиеся, на освободившихся площадках, намечены на 2024−2025 годы.

строительство