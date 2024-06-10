В Красноярске для строительства дороги в Боготольском уже снесли 14 домов и 36 гаражей (видео)

В красноярской Николаевке продолжается выкуп земельных участков и снос домов для строительства будущей дороги в переулке Боготольский. Об этом сообщили в департаменте градостроительства мэрии и поделились кадрами с места работ.
Всего под изъятие попадает 49 земельных участков, на них расположены 36 гаражей, 20 домов и подстанция.
В настоящее время снесено 14 домов и 36 гаражей, на их месте оборудовали временную парковку.
«В ближайшее время разберут еще три дома. После этого на территории останется три дома. Их снесут после судебных решений, когда собственники получат денежные компенсации», — рассказали в департаменте.
Напомним, в границах земельного участка, отведенного под строительство дороги, расположены памятники археологического наследия федерального значения «Афонтова гора — I». Часть археологических работ выполнили в 2022 году, оставшиеся, на освободившихся площадках, намечены на 2024−2025 годы.