Что необходимо сделать до 10 июня для получения пенсий на карточку, рассказали в Минтруда

Так, для получения пенсий и пособий через банк необходимо до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке (для получения соцвыплат в кассе банка или с использованием банковской карточки). А также заполнить по образцу заявление о перечислении соцвыплат в банк, которое позже будет отправлено в орган по труду, занятости и социальной защите.