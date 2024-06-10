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Что необходимо сделать до 10 июня для получения пенсий на карточку, рассказали в Минтруда

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что необходимо сделать до 10 июня для получения пенсий на карточку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2023

Напоминаем, что с 1 июля для получателей пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, проживающих в Минске, городах областного подчинения и районных центрах, изменяется порядок их выплаты. Теперь в основном эти выплаты будут осуществляться через банки.

Так, для получения пенсий и пособий через банк необходимо до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке (для получения соцвыплат в кассе банка или с использованием банковской карточки). А также заполнить по образцу заявление о перечислении соцвыплат в банк, которое позже будет отправлено в орган по труду, занятости и социальной защите.

Банк выбирает сам получатель, однако из списка предложенных.

экономика