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Американская компания подала в суд на омича из-за поддельных кроссовок

Мужчина продавал кроссовки, выдавая их за брендовую обувь.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Омской области сообщил, что американский бренд New Balance Athletics Inc. обратился к иском к омскому предпринимателю.

Уточняется, что омич продавал в ТЦ «Новый дом» кроссовки, которые выдавал за брендированную обувь New Balance. Однако оказалось, что к американской компании кроссовки не имеют никакого отношения. Сначала компания направила претензию, но омич никак не отреагировал. Тогда компания обратилась в суд.

В суде фирма New Balance Athletics Inc. потребовала взыскать с предпринимателя 200 тысяч рублей за использование товарного знака и 1590 рублей за купленный спорный товар. Сообщается, что представитель компании предоставил чек о покупке кроссовок.

Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с омича 10 тысяч рублей в качестве компенсации за использование товарного знака, 80 рублей за сам товар и 350 рублей госпошлины. Сами кроссовки будут уничтожены.