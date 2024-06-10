Американская компания подала в суд на омича из-за поддельных кроссовок

Уточняется, что омич продавал в ТЦ «Новый дом» кроссовки, которые выдавал за брендированную обувь New Balance. Однако оказалось, что к американской компании кроссовки не имеют никакого отношения. Сначала компания направила претензию, но омич никак не отреагировал. Тогда компания обратилась в суд.