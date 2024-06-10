Американская компания подала в суд на омича из-за поддельных кроссовок

Арбитражный суд Омской области сообщил, что американский бренд New Balance Athletics Inc. обратился к иском к омскому предпринимателю.
Уточняется, что омич продавал в ТЦ «Новый дом» кроссовки, которые выдавал за брендированную обувь New Balance. Однако оказалось, что к американской компании кроссовки не имеют никакого отношения. Сначала компания направила претензию, но омич никак не отреагировал. Тогда компания обратилась в суд.
В суде фирма New Balance Athletics Inc. потребовала взыскать с предпринимателя 200 тысяч рублей за использование товарного знака и 1590 рублей за купленный спорный товар. Сообщается, что представитель компании предоставил чек о покупке кроссовок.
Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с омича 10 тысяч рублей в качестве компенсации за использование товарного знака, 80 рублей за сам товар и 350 рублей госпошлины. Сами кроссовки будут уничтожены.